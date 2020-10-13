Boşanma aşamasındaki eşi, çocuklarının gözü önünde dövüp, saçlarını kesti (2)



'EN FAZLA DAYAĞI HAMİLELİKTE YEDİM'

Aydın'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından şiddete uğrayan ve saçları kesilen Özlem K. DHA'ya konuştu. Ünal K.'nin evlendiği günden bu yana kendisine şiddet uyguladığını, hamileyken bile kendisini darbettiğini öne süren Özlem K., "Yedi yıllık evliyiz. Küçük yaşta evlendim. Evlendiğimizden itibaren beni dövmeye başladı. Alkol aldığı zamanlarda daha fazla dövüyordu. En fazla dayağı hamilelikte yedim. Daha önce bu nedenle ayrıldık. Beni yaylada çok kötü dövmüştü. Savcılığa gidip, şikayetçi oldum. Tüm yaşadıklarımı anlattım. Gözaltına aldılar. Ardından serbest bırakılmış. Beni aradı, 'Senin çocuklarını istemiyorum, bu çocuklara bakamam gel çocuklarını al' dedi. Ardından telefonda engelledim. Annemi aramış, 'hepinizi öldüreceğim' demiş" diye konuştu. Kızının 7 yıldır eşinden şiddet gördüğünü öne süren Gülay T. de "Kızım şiddet görünce bize sığınıyordu. Her defasında üç çocuğu için eşini affedip, evine geri dönüyordu. Bu son olayda kızımın yüzünü tanınamaz hale getirdi. Kızımı alıp, şikayetçi olduk. Serbest kaldıktan sonra beni arayıp, 'Ne oldu? Beni tutuklatabildiniz mi, ne yapabildiniz?' diyerek, tehdit etti" diye konuştu. Gülay T., kızıyla birlikte korku içinde yaşadıklarını söyledi.Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN

2020-10-13 16:10:20



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