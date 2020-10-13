Azerbaycan'a bir destek de Kuşadası'ndan



Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)-AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda kentin tarihi simgelerinden biri olan Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'na, Karabağı Ermenistan işgalinden kurtarmak için harekat başlatan Azerbaycan'a destek vermek amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Ermenistan'ın Azeri köylerini hedef almasının ardından Karabağ'ı işgalden kurtarmak için askeri harekat başlatan Azerbaycan'a bir destek de Türkiye'nin turizm başkentlerinden Kuşadası'ndan geldi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince kentin tarihi simgelerinden Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı´na 6 x 9 metre ebatlarında dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı. Kervansaray'ın önünden geçen vatandaşlar, yan yana duran dev bayrakların önünde durup cep telefonları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

'BANA GURUR VERDİ'

Kervansarayın duvarlarına Türk ve Azerbaycan bayrakları asılması vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Kuşadası'nın dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a bu şekilde destek vermesinin kendisini çok duygulandırdığını belirten taksici Hasan Kestaneci (53), "Ermenistan'ın masum sivillere yönelik yaptığı saldırılar kesinlikle kabul edilemez. İlçenin merkezinde yer alan kervansarayda Türk ve Azerbaycan bayraklarının yan yana dalgalanması bana gurur verdi" dedi. Müzisyen Oğuz Karlı ise hassas davranışı için Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

'ERMENİSTAN'I KINIYORUM'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, "Azerbaycan'ın Gence kentinde masum sivillere yönelik uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek saldıran Ermenistan'ı kınıyorum. Kardeşimiz Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Kuşadası olarak her zaman Azerbaycan halkının yanında olacağız. Azerbaycan'ın bu haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-10-13 18:09:17



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