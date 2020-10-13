Aydın Büyükşehir Belediyespor - Eczacıbaşı Vitra: 1-3

Cemal YILDIRIM / AYDIN (DHA)SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ezgi (xx), Hande (xx), Meryem (xxx), Anthi (xx), Adams (xx), Aslıhan (xx), Pınar (xx), Eylül (x), Pelin (x)
ECZACIBAŞI VİTRA: Elif (xxx), Thompson (xxx), Ogbogu (xxx), Boskovic (xxxx), Hande (xxx), Beyza (xxx), Simge (xxx), Fatma (xx)
SETLER: 14-25, 25-20, 18-25, 18-25
SÜRE: 111 dakika (22, 30, 31, 28)Misli.com Sultanlar Ligi 9´unca hafta mücadelesine Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde lider Eczacıbaşı´na 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu´nda oynanan maçın setleri 14-25, 25-20, 18-25 ve 18-25´lik skorlarla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2020-10-13 19:58:34
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