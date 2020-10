İzmirli vatandaşlar Halk Ege Et’e yoğun ilgi gösteriyor

İzmirli vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan ve Aydın dışındaki ilk şubesini İzmir Buca'da açan Halk Ege Et'i çok sevdi. İzmir'in her noktasından Buca'ya gelip alışveriş yapan İzmirliler, marketteki yerel, doğal ve kaliteli ürünleri çok beğendiklerini söyledi.

İzmirliler, kendilerini ekonomik olduğu kadar Türkiye'nin dört bir tarafından kooperatif ürünleriyle de buluşturduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Halk Ege Et'ten ilk kez alışveriş yapan Bahattin Çibir "İzmir'e İstanbul'dan yeni taşındık. Her yerde güvenilir ürün bulmak zor. İzmirliler burayı tavsiye etti. Bu ürünleri alabilmek için Karşıyaka'dan Buca'ya geldim. Özellikle et ürünlerinin fiyatları gayet makul. Tüketicinin rahatlıkla alışveriş yapabileceği bir market. Karşıyaka'ya da bir şube açılmasını çok isteriz" şeklinde konuştu.

Neredeyse her iki günde bir marketten alışveriş yapan Nazmiye Özdemir ise "Halk Ege Et'in ürünleri doğal. Buradaki tüm ürünlerden aldım sayılır, severek tüketiyoruz. Örneğin bugün karakovan balının yanı sıra daha önce alıp memnun kaldığım Tunceli Ovacık Kooperatifi'nin ürünü olan fasulyeden aldım" dedi. Kooperatif ürünlerine markette yer verilmesini de "Bence üreticilerin ürettiklerinin doğrudan tüketiciyle buluşması daha iyi. Üreten de tüketen de bundan faydalanmış oluyor" sözleriyle değerlendiren Özdemir, "Bu güzel marketi bizimle buluşturduğu için Başkan Çerçioğlu'na çok teşekkür ederiz" dedi.

Halk Ege Et'in İzmir'de gördüğü ilginin kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Başkan Çerçioğlu, tüm İzmirlileri Halk Ege Et'e beklediklerini söyledi.



