Aydın'da aranan kişilere yönelik operasyon: 15 kişiden 13'ü tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerince aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Nazilli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, haklarında 7 ile 2 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan şüpheliler ile birçok suçtan aranan 15 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 15 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2020-10-14 19:54:16
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