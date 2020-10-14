Kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Aydın'ın Didim ilçesinde geçen cumartesi gününden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu'nun (50) öldürüldüğünün ortaya çıkması ile yapılan soruşturmada yakalanan cinayet şüphelisi Suat Aksoy (56), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suat Aksoy, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Murat GÜRKAN/DİDİM (Aydın), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Merkez Murat GÜRKAN

2020-10-14 22:51:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.