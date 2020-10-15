Nazilli Belediyespor'a Mert müjdesi

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NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve 12 gündür Gaziantep'te tedavi gören futbolcu Mert Çapar iyileşti. Kulüpten yapılan açıklamada, "12 gündür Gaziantep´te hastanede tedavi altında olan genç ve yetenekli futbolcumuz Mert Çapar´ın yapılan testler sonucu Kovid-19 testi negatif çıkmıştır. Oyuncumuz en yakın zamanda tedavisinin devam ettiği Gaziantep´ten ayrılarak Nazilli'ye dönecektir. Mert Çapar en kısa zamanda takımımızla birlikte kaldığı yerden çalışmalarına devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. DHA-Spor Türkiye-Aydın NAZİLLİ, (DHA)

2020-10-15 11:38:37



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