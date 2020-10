Didim'de tapu dolandırıcılığı şebekesine 5 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/ DİDİM (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde, sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yaptığı ileri sürülenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı.

Didim'de polis ekipleri, sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yapan şebeke üyelerinin, Avusturya'da yaşayan A.M.'nin Akbük Mahallesi'ndeki tripleks villasını almaya çalıştığını belirledi. Geçen 12 Ekim'de harekete geçen polis, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından ertesi gün harekete geçen ekipler, Didim İlçe Tapu Müdürlüğü'nde sahte belgelerle alımsatım yapan çete üyeleri A.T., V.Y., R.O., Y.K., S.Ç. ve S.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üzerlerindeki aramalarda yurt dışında yaşayan A.T. ve G.Y. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, 1 adet taklit imza atmak için deneme yapılmış not defteri, yurt dışında yaşayan ve villasının tapusu alınmak istenen A.M.'ye ait 6 adet renkli vesikalık fotoğraf, çok sayıda vekaletname, senet ve başka kişilere ait kimlik fotokopileri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si kadın 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T., V.Y., R.O., S.Ç. ve S.D. tutuklandı. Diğer şüpheli Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK

2020-10-15 11:58:39



