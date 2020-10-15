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ADÜ Öğretim Görevlisi Ertürk, çini alanında mansiyon ödülünün sahibi oldu

İHA

ADÜ Öğretim Görevlisi Ertürk, çini alanında mansiyon ödülünün sahibi oldu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Öğretim Görevlisi Kadir Ertürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması II. Bölümü’nde Çini alanında mansiyon ödülünün sahibi oldu.
20. Devlet Türk Sanatları Yarışması II. Bölümü çini, ebru, kalemişi ve katı alanlarında düzenlendi. Yarışmanın I. Bölümü, 2019 yılında hüsni hat, tezhip ve minyatür alanlarında yapılmıştı. 7 Ekim 2020 tarihinde ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleşen yarışmada dereceye giren eserler, 30 Ekim 2020 tarihine kadar Ankara Milli Kütüphane Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

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