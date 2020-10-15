Vali Aksoy, Kuşadası çarşılarını gezdi

Kuşadası ziyaretini sürdüren Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren turizmdeki kötü gidişten etkilenen Kuşadası çarşılarını gezdi.

Beraberinde Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile birlikte Sağlık Caddesi, Kahramanlar Caddesi ve Barbaros Bulvarı başta olmak üzere özellikle turistik esnafın yoğun olduğu çarşılarda esnafla tek tek görüşen ve sorunlarını dinleyen Vali Aksoy, hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Aksoy, ayrıca, esnafa ve vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.