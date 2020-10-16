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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüsten hayatını kaybeden Dr. Ülkü, Aydın'da anıldı

İHA

Korona virüsten hayatını kaybeden Dr. Ülkü, Aydın'da anıldı

Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü, Aydın'da anıldı.
Geçtiğimiz gün Covid19 sebebiyle hayatını kaybeden Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü, Aydın'da da anıldı. Aydın’da korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Aydınlı ilk doktor olan Ülkü için Aydın Tabip Odası'nda bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşu sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Aydın Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Adalet Gürel Çıbık, Aydın Tabip Odası tarihinin en acı gününü yaşadığını ifade etti. Dr. Esat Ülkü’nün Aydın Tabip Odası’na uzun yıllar hizmet verdiğini hatırlatan Çıbık, “26 Temmuz’da gerçekleştirilen genel kurul sonrasında başkanlık görevini üstlenen Esat ağabeyimizi çok erken kaybettik” dedi.
“Kovid19 meslek hastalığı kabul edilsin”
Sağlık personelinin tükenme noktasında olduğunu hatırlatan Çıbık, sağlık personellerinin taleplerine kural verilmesi gerektiğine dikkat çekerek “Korona virüse Aydın ilinde ilk doktorumuzu şehit verdik, umuyoruz bu son olur. Hem toplumsal hem de yönetsel düzeyde, sağlık çalışanlarının hastalık risklerini en aza indirecek, çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirecek ve yalnız olmadıklarını hissettirecek düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesi, toplumun ve devletin sağlık çalışanlarına olan borcudur. Sağlık çalışanları, işlerini yaparken güvende olduklarını ve korunduklarını hissetmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca belirtmek isteriz ki, çalışanların, çalışırken veya işten kaynaklı olarak yaralanması veya hastalanması iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilir. Sağlık çalışanları pandemi döneminde hiç olmadıkları kadar büyük bir iş yükü ve enfeksiyon riski altında çalışmaktadır. Sağlık işkolunda gelişen Covid19 hastalığı dünya genelinde meslek hastalığı olarak kabul edilmektedir. Gelinen bu noktada her ne kadar ağır koşullarda çalışsalar, çoğu zaman hak ettikleri ücreti alamasalar ve sıklıkla sözel ve fiziksel şiddetin mağduru olsalar da sağlık emekçileri, en önemli ve en değerli insan kaynağımızdır. Pandemi süreci bu gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur. Salgın hastalık dönemi gibi olağanüstü koşullarda göstermiş oldukları yüksek sorumluluk duygusu, iş disiplini ve yaptıkları büyük fedakarlıklar göz önüne alınarak taleplerine kulak verilmelidir. Bu perspektifle atılabilecek en anlamlı adımlar, sağlık çalışanlarında Covid19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, bunun için gerekli olan yasal ve idari düzenlemelerin yapılması yürekten temennimizdir. Ölene dek güzel enerjisiyle bizleri bir araya getiren, bilimsel birikimini sağlık ve sağlık çalışanları için seferber eden Esat ağabeyimizi, bir dostumuzu kaybettik. Üzgünüz, ruhu şad olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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