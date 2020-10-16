Sabahattin Ali'nin eseri Efeler'de sahnelenecek

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği 'Kültür ve Sanat Etkinlikleri' birbirinden değerli sanatçıların sahnelediği tiyatro oyunlarını, Efeler halkı ile buluşturmaya devam ediyor. Türk edebiyatının usta kalemlerinden Sabahattin Ali’nin yazdığı, 'Değirmen' isimli eser, 17 Ekim Cumartesi günü Pınarbaşı Mesire Alanı’nda izleyicilerle buluşacak.



Pandemi sürecinde mart ayından bu yana perdelerini kapatmak zorunda kalan ve bu sebeple ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan tiyatro emekçilerine, Efeler Belediyesi kucak açtı. Düzenlenen 'Kültür ve Sanat Etkinlikleri' programı ile 1627 Ekim tarihleri arasında Efeler’de tiyatro rüzgarı esecek. Bu kapsamda 17 Ekim Cumartesi günü Sabahattin Ali’nin 1935 yılında aynı isimle yayımlanan öykü kitabından uyarlanan 'Değirmen' isimli oyun, Efelerli sanatseverlerle buluşacak. Birgül Yeşiloğlu Güler’in oyunlaştırdığı; Adem Tosun, Gizem Karacan ve Kubilay Erdelikara’nın başrolünü üstlendikleri oyunun yönetmenliğini Kubilay Erdelikara, genel sanat yönetmenliğini Nurhan Uslu yapıyor.



Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın göreve gelmesiyle yapılan yenileme çalışmalarının ardından adeta bir açık hava etkinlik merkezi haline gelen Pınarbaşı Mesire Alanı’nda saat 20.00’de sahnelenecek oyun için izleyici koltukları, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek düzenlenecek. Oyuna girişlerde seyircilere maske ve dezenfektan dağıtılacak. Oyunu izlemek isteyen Efelerli sanatseverler biletleri, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden ve Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nden ücretsiz temin edebilecek.

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