Vali Aksoy, Kadı Kalesi kazılarında inceleme yaptı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuşadası programı sırasında Kadı Kalesi’nde yürütülen kazı çalışmalarında inceleme yaparak, kazı heyetinden bilgi aldı.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, beraberinde Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte yaptığı ziyaret sırasında kendisine Kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangoz tarafından sunum yapıldı. 2001 yılında kazı çalışmaları başlanan KadıkalesiAnaia Antik Kenti'nde 5. yüzyıldan 1. Dünya Savaşı'na kadar birçok eser bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mercangöz "KadıkalesiAnaia Antik Kenti kazı alanı içinde ciddi anlamda tarihi öğeler barındıran bir merkez. Kazı sırasında çıkarttığımız tarihi eserler Aydın Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Ortaya çıkan yapılar ise proje sayesinde kazı alanında ziyarete açmayı planlıyoruz. Türkiye Turizminde Yeni Bir Uğrak Yeri: Kuşadası Kadıkalesi/Anaia Liman Kalesi (Anıtsal Kilisenin Ziyaretçiye Açılması) Projesi sayesinde kazı alanındaki Anıtsal Kilise modern çatıyla kaplanacak, Anıtsal Kilise sağlıklı bir görüntüye kavuşacak ve kazı alanı içerisinde yürüyüş yolu yapılacak. Bunların yanında kazı alanında bulunan 1. Dünya Savaşı'nda kullanılan top siperleri ve Osmanlı dönemine ait mescit ziyarete açmayı hedefliyoruz" dedi. Vali Aksoy, Kadı Kalesi’nin hem Kuşadası hem de Aydın için büyük önem taşıdığını belirterek, devam eden kazı çalışmalarına gerekli desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.



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