Didim'de plajlar yazı aratmadı



Bahattin ALBAYRAK/DİDİM, (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde, havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar sıcak havayı fırsat bildi, plajlara akın etti.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, sıcak ve güneşli bir havanın yaşandığı Didim ve Akbük Mahallesi'nde vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarmak için sahilleri doldurdu. Termometrelerin 30 dereceyi gördüğü kentte yerli, yabancı turistler denizde yüzdü plajlarda yaz aylarını aratmayan görüntüler yaşandı.

Öte yandan, yarından itibaren Didim ve çevresinde yağmurlu bir havanın beklendiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Merkez Bahattin ALBAYRAK

2020-10-17 19:36:43



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