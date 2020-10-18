Efeler’de pazar tezgahları için kuralar çekildi

Efeler'deki 3 farklı pazar yerinde satış yapılacak tezgahlar için kura çekimi yapıldı. Efeler Belediyesi’nin Çeştepe Kültür Merkezi’nde düzenlendiği kura çekimi ile bin 32 esnafın yeni tezgah numaraları belirlendi.

Kura çekiminde Efeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Özgür Alkaç, Efeler Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Başurgan, Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği (AYESOB) ve Efeler Ziraat Odası temsilcileri de hazır bulundu. Nevzat Biçer Üretici Pazarı, Kurtuluş Pazarı Garaj Alanı ve Efekent Kapalı Pazar Yeri'nde satış yapacak toplam bin 32 pazarcı esnafının heyecanla beklediği kura sonuçları, İncirliova 1 Nolu Noterliği’nin huzurunda belirlendi. İsimlerin ve parsel numaralarının bulunduğu 2 ayrı fanustan kura çeken esnaflar, kendilerine çıkan tezgahları projeksiyon cihazıyla perdeye yansıtılan pazar yeri projelerinden inceleme imkanı buldu.

Pandemi tedbirleri uyarınca maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek yapılan kura çekimleri, salonda fazla kalabalık oluşmaması için uzun süreye yayıldı. Sabah 9.00’da başlayan kura çekimleri akşam 22.30’da sona erdi. Efeler Belediyesi’nin internet televizyonu Efeler TV de şeffaflık ilkesi gereği kura çekimlerini canlı yayınla ekranlara getirdi.

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