Germencik'te 309 nokta denetlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde 309 noktada Korona virüs (Covid19) denetimi gerçekleştirildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizde yaklaşık 9 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı denetimler sürüyor. Germencik ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 1 pazar yeri, 11 pazar esnafı, 44 kahvehane, 35 lokanta, 11 büfe, 26 berber, 1 iddia bayi, 1 internet kafe, 162 vatandaş ve 17 okul servisi olmak üzere toplamda 309 nokta denetlendi. 21 personel ve 7 ekiple yapılan denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarında vatandaşlara uyarılarda bulunularak kurallara uymayan vatandaşlar hakkında yasal işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.