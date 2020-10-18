Kuşadası’nda çizgili yunus ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çizgili yunus balığı ölü olarak deniz yüzeyinde bulundu. Balıkçılar tarafından bulunan yunus balığı konuyla ilgili inceleme yapan çevreciler tarafından teslim alındı.

Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi Tusan Otel açıklarında denizde su yüzeyinde hareketsiz duran yunusu fark eden Orhan Vural isimli tekne kaptanı, yunusu teknesine alarak kıyıya getirdi ve bu konudaki çalışmalarıyla bilinen Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) haber verdi. Bölgeye gelen EKODOSD yetkilileri, yapılan incelemede ölü yunusun çizgili bir yunus olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmanın ardından Kuşadası Belediyesi ile irtibata geçilerek, çizgili yunusun gömülmesi sağlandı.

Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, son bir hafta içerisinde ikinci yunus ölüsüyle karşılaşıldığını belirterek, “Ne yazık ki denizlerimizin bu hassas canlılarını deniz kirliliği, plastik atıklar, trol ağları, bazen de kasti olarak öldürme gibi nedenlerle kaybetmekteyiz. EKODOSD olarak bölgemizde ölen yunusların kayıtlarını tutmakta ve doku örnekleri toplamaktayız. Yeni ölen yunusların araştırılması için ADÜ Veterinerlik Fakültesiyle işbirliği yapmaktayız. Denizde gördüklerinde insanları en çok mutlu eden canlıların başında gelmektedir yunuslar. Bu mutluluğun daim olması için denizlerimizi temiz tutmalıyız. Denizlerimizde gördüğümüz yunus sayısı, deniz ekosisteminin ne kadar sağlıklı olduğunun göstergesidir“ dedi.

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