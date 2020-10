Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar ‘halk ekmek’ yolu gözlüyor

Aydın’ın kırsal kesimlerinde oturan vatandaşlar her gün Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Halk Ekmek’ mobil aracını dört gözle bekliyor.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla belediye bünyesinde kurulan Halk Ekmek, her gün binlerce ekmeği vatandaşlarla buluşturuyor. Aydın’ın kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için mobil ekipler kuran Çerçioğlu, kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların sofralarına da halk ekmeği taşıyor. Efeler ilçesi Terziler Mahallesi sakinleri de her hafta mahallelerine Pazartesi ve Perşembe günleri Mahallelerine gelen Halk Ekmek mobil aracının yolunu mahalle meydanında dört gözle bekliyorlar.



Bakkalda ekmeğin bir buçuk liradan satıldığını kaydeden Mahalle sakinlerinden Saliha Doğdu, “Her gün bakkalımıza ekmeğimiz geliyor. Ama bu ekmeğin de tadı bir başka. Ekmeği fazla alıp israf da olmasını istemiyoruz. O yüzden ailemizi bir kaç gün idare edecek kadar alıyoruz. Haftada iki gün araç geliyor biz de ekmeğimizi 1 lira 25 kuruştan alıyoruz. Malum devir ekonomi devri. 25 kuruşun bile artık büyük değeri var” dedi.



Halk ekmek mobil araçtan ekmek satın alanların arasında bulunan 85 yaşındaki Muzaffer Gülgen de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek her ekmek aldığında kendisine böyle bir hizmeti Mahallelerine kadar getirdiği için Çerçioğlu’na dua ettiğini belirtti.



Halk ekmek personeli Ceyhun Çelik de kırsal mahallede yaşayan vatandaşların halk ekmeğe önem verdiklerini ifade ederek, “Özlem başkanımızın talimatı ile günde yaklaşık 250 kilometre yol yapıyor, bin 500 2 bin arası ekmek satışı yapıyorum. Umurlu ile Atça Mahalleleri arasında kalan kırsal alan bana ait. Her mahallenin belirli günleri var. O günlerde mahallelere giderek hemen hemen aynı saatler arasında ekmek satışını gerçekleştiriyorum. Vatandaşlar da günlere ve saatlere alıştı. Her mahalleye gittiğimde mutlaka mahalle meydanında beni bekleyen 510 kişi oluyor” diye konuştu.



