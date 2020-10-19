Nazilli´de sahte içki ele geçirildi



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)-AYDIN´ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda toplam 12 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan 69 litre etil alkol ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün sahte içki imalat ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında sahte içki sattıkları belirlenen R.E. ve G.B. iş yerlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yeri ve otomobillerindeki aramalarda toplam 12 litre sahte rakı ve viski, 69 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan toplam 44 adet viski ve votka kiti ile bir miktar anason yağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Nazilli´de ocak ayından bu yana polisin düzenlediği operasyonlarda, toplam 2 bin 202 litre etil alkol, 2 bin 551 litre sahte içki ve 2 bin 150 şişe sahte bandrollü içkinin ele geçirildiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-10-19 12:28:59



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