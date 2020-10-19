Tutkunu olduğu motosikletle geçirdiği kazada öldü

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN´da, motosikletiyle bariyerlere çarpan Nazilli Motonaz Motosiklet Grubu üyesi Şakir Tamer (55), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Şakir Tamer, dün saat 11.00 sıralarında bir grup motosiklet tutkunu ile Aydın´dan İzmir´e gitmek üzere yola çıktı. Emekli muhasebeci Tamer, Aydınİzmir Otoyolu Havayolu Kavşağı´na geldiklerinde, 09 ABJ 346 plakalı motosikletiyle virajı alamayıp, bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Tamer, arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Tamer, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Tamer´in ölümü yakınları, motosiklet tutkunu arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2020-10-19 12:44:22
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