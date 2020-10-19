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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özcan; "Demokrasimizin temel taşlarından biri de muhtarlarımızdır"

İHA

Başkan Özcan; "Demokrasimizin temel taşlarından biri de muhtarlarımızdır"

Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen çelenk koyma törenine katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Demokrasimizin temel taşlarından biri de muhtarlarımızdır" diye konuştu.

Nazilli’de Muhtarlar Günü dolayısıyla çelenk koyma töreni düzenlendi. İstasyon Meydanı’nda düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, Baro Temsilcisi Emel Şahin, meclis üyeleri, dernek ve STK temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Pandemi sürecinde mahalle muhtarlarının büyük sorumluluk üstlendiğini kaydeden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, “Demokrasimizin temelindeki önemli kurumlardan biri olan muhtarlık, mahalle ve köylerimizin ihtiyaçlarının karşısında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle Köy Kanunu, Cumhuriyetimizin kalkınma döneminde köyün alt yapısı ve ihtiyaçlarının karşılanmasında ve kırsal kalkınmada önemli konulardan bir tanesi olmuştur. Bugün de muhtarlarımız aynı görevi hassasiyetle yürütmektedir. Hem yapmış oldukları görevlerinden dolayı hem de Muhtarlar Günü vesilesiyle tüm muhtarlarımızı kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Muhtarlarımızın yapmış oldukları hizmetlere büyük önem veriyoruz. Bu memlekete hep birlikte hizmet etmek için yola çıktık. İnşallah Nazillimize en güzel hizmetleri hep birlikte kazandıracağız. Demokrasimizin temel taşlarından olan muhtarlarımızın gününü bir kez daha kutluyor, hepsine sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” dedi.

Vatandaşların talep, problem ve ihtiyaçlarını yetkili makamlara ileterek çözüme ulaştıran en önemli unsurun muhtarlar olduğuna dikkat çeken Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık, “Muhtarlık, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e taşınan ender kanun müesseselerinden biridir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumları ile ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde el birliği ile yarınlarımızı daha yaşanır duruma getirmeliyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anar geride kalan gazilerimize Allah’tan sağlıklar dileriz. Bu vesile ile çok zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geçmesini ve iki devlet bir millet olan kardeş Azerbaycan halkının Bağımsızlık Günü’nü kutlar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Çelenk koyma töreninin ardından 1933 yılında Türkiye’nin ilk kadın muhtarı olarak seçilen ve 1990 yılında yaşamını yitiren Gül Esin mezarı başında ziyaret edilerek kabrine karanfil bırakıldı.

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