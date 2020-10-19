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Aydın ve İzmir’de kestane hasadı başladı Kuraklık nedeniyle hasat gecikti, rekolte düştü

İHA

Türkiye'de kestane ağacı varlığı ve üretimi bakımında lider durumda bulunan Aydın'da ve komşu il İzmir'de hasat sezonu başladı. Oldukça zor şartlar altında gerçekleştirilen kestane hasadının bu yıl hasat mevsimi yaklaşık 10 gün geç başlarken, rekoltenin de düşük olduğu belirtildi.

Aydın ve İzmir’de kestane hasadı başladı Kuraklık nedeniyle hasat gecikti, rekolte düştü

Türkiye’de kestane ağacı varlığı ve üretimi bakımında lider durumda bulunan Aydın'da ve komşu il İzmir’de hasat sezonu başladı. Oldukça zor şartlar altında gerçekleştirilen kestane hasadının bu yıl hasat mevsimi yaklaşık 10 gün geç başlarken, rekoltenin de düşük olduğu belirtildi.
Türkiye’deki toplam kestane üretiminin yüzde 27’sini karşılayan Aydın ve ilçelerinde, 1520 gün gibi kısa bir süre süren kestane hasat sezonu başladı. Dalında olgunlaşan kestane kozaklarının yavaş yavaş açılmaya başlaması üzerine hasat çalışmaları başta Efeler, Nazilli, Sultanhisar, Köşk ve Çine ilçeleri olmak üzere Köşk, Sultanhisar ve Nazilli’nin komşu ilçesi olan İzmir’in Ödemiş ilçesinde başladı. Diğer ürünlere göre hasadı daha çabuk ve kısa bir dönemde gerçekleşen kestanede bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle rekoltenin düşük olduğu belirtildi.
Oldukça zor bir o kadar da tehlikeli olan kestane hasadı için silkmede ağaca tırmanma kabiliyeti olup denge sorunu yaşamayan erkekler, toplama işinde de kadınlar çalışıyor. Zaman zaman 40 metre yüksekliğe kadar ulaşan ağaçlarda sırıkla kestane silkeleyenlere 300 ile 400 TL arasında gündelik verilirken, yerden kestane toplayan kadınlara da 150 lira ile 200 TL arasında yevmiye veriliyor.
Bölgede kestane üreticilerinden Muhammet Palaz, kestane hasadının zor bir iş olduğunu ve özellikle ağaca çıkıp hasat edenlerin çocukluktan beri bu işinde olması gerektiğini belirterek, eğitimini almamış kişilerin bu işte çalıştırılmadığını söyledi. Kuraklık nedeniyle bu yıl sezonun sıkıntılı olduğunu ve özellikle taban arazilerde rekolte düşüklüğü olduğunu belirten Palaz, fiyatların iyi olacağını ümit ettiklerini söyledi.
Kestane üretiminde Türkiye rekoltesinin yaklaşık yarısı Aydın ve İzmir’in Aydın’a komşu olan dağlarında gerçekleşirken Türkiye'nin en fazla kestane ağacı varlığına sahip ili olan Aydın'ın dağlarında yaklaşık 60 bin dekar alanda, 600 bine yakın ağaç varlığı bulunuyor. Bölgede yetiştirilen kestanenin önemli bir bölümü ihraç edilirken büyük bir kısmı da kestane şekeri yapılması için Bursa’ya gönderiliyor.

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