İzmirliler Halk Ege Et'e ilgi gösteriyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Halk Ege Et projesi İzmirliler tarafından ilgi görüyor. Marketten alışveriş yapan İzmirli Naci Korkmaz, Halk Ege Et'i değerlendirdi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan ve Aydın dışındaki ilk şubesini İzmir Buca'da açan Halk Ege Et, İzmirlilerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. İzmirliler, Halk Ege Et'teki işleyişi ve market zinciri üzerinden kooperatif ürünlerinin halkla ulaştırılmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin ilk yıllarındaki tarım politikalarının bir devamı olarak değerlendirdi.



Buca şubesinden yaptıkları aylık alışverişle ev ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade eden emekli müfettiş Naci Korkmaz, "Emekçilerin ürünlerinin aracılar olmadan doğrudan bize gelmesi çok sevindirici. Halk Ege Et'te aracılar aradan çıkarılarak doğrudan üreticiden tüketiciye ürünler ulaştırılıyor. Bu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de yöntemiydi. Bilirsiniz halkı aydınlatmak için önce kendisi çiftlikler kurmuştu. Bu çiftliklerde çağdaş tarım metotlarıyla üretimler yapılıyor, köylüler de bu üretim metotlarını öğreniyorlardı. Bu açıdan bakınca kooperatifçiliğin de aynı doğrultuda olduğunu düşünüyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ege Et girişimini de bu Atatürk projelerinin bir devamı olarak değerlendiriyorum" şeklinde konuştu.



Projeyi "Çağdaş insan örgütlü insandır, çağdaş insan emeğe saygılı insandır. İnsan odaklı, emek odaklı her çalışma bizim için takdire değer. Ben de Halk Ege Et girişiminin bu şekilde yorumluyorum" sözleriyle değerlendiren Korkmaz, Halk Ege Et'in sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Korkmaz "Fahrettin Altay'da oturuyorum, Buca şubesine oradan geldim. Bundan sonra da alışverişlerimizi buradan yapacağız, başka yerlerde de şube açılmasını çok isteriz. Halk Ege Et'in tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılmasının hem üreticilerin hem de tüketicilerin yararına olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Halk Ege Et'in uygun fiyat politikasını da değerlendiren Korkmaz "Burası fiyat olarak kasaplardan daha uygun, komşularımı da bununla ilgili bilgilendireceğim. Eşimle birlikte aylık alışverişimizi yapmak için geldik. Burası üreticiden tüketiciye Aydın Büyükşehir'in bir hizmeti" dedi.



Korkmaz "Bu girişiminden ötürü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ve işbirliği yaptığı için de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



