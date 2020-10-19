İl Sağlık Müdürlüğü’nden maske uyarısı

Kovid19 pandemisi dolayısıyla Aydın genelinde sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat çekildi.

Türkiye genelinde Korona virüs ile mücadelede sıkı tedbirler alınmaya devam ederken her gün artan pozitif vakalar sonrasında Aydın’da da kontrollü sosyal yaşam uyarıları yapılıyor. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde zaman zaman kaybolan sosyal mesafe ve maske kullanmama sebebiyle oluşan riskleri hatırlatmak amacıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden tedbirlere uyulması konusunda uyarı yapıldı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Korona virüs, solunum yoluyla bulaştığı için, maske vazgeçilmez bir tedbirdir. Lütfen maskemizi takalım mesafemizi koruyalım kalabalık ortamlardan uzak duralım” ifadelerine yer verildi.



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