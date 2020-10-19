Nazilli Belediyesi selin yaralarını sarıyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yoğun yağışlar nedeniyle taşkınların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.



Dün gece etkisini gösteren yoğun yağışlar nedeniyle Nazilli’nin pek çok mahallesinde su taşkınları meydana geldi. Bölgede incelemelerde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yaraların sarılması için belediye ekiplerini seferber etti. İş makineleri yardımıyla temizlenen yollar ardından tazyikli su ile yıkandı. Çevredeki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özcan, “Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah erken saatlere kadar devam eden yoğun yağışlardan ilçemizin pek çok farklı noktası zarar gördü. Cadde ve sokaklarımızda oluşan birikintiler yaya ve araç trafiğine engel olmamak için öncelikli olarak temizlendi. Vatandaşlarımızın evlerinin bulunduğu ve zarar gören alanlar saha ekiplerimiz tarafından tek tek tespit edildi. Sel nedeniyle oluşan yaraları sarmak için tüm ekiplerimizle birlikte hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.



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