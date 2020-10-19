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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnşaat Alanındaki poşet içinde insan kemikleri bulundu

İHA

İnşaat Alanındaki poşet içinde insan kemikleri bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir inşaat alanındaki çalışmalarda poşet içerisinde 3 adet kafatası ve insan kemikleri bulundu.
Olay Nazilli ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt Mahallesi’nde bir inşaat alanında yağmur sonrası çökme meydana geldi. Meydana gelen göçüğün düzeltilmesi için başlatılan toprak kazılarında işçiler tarafından poşet içerisinde gömülü insan kemikleri bulundu. Durumun hemen emniyet ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kemiklerin poşet içerisinde olması sebebiyle olayın cinayet olabileceği düşünülürken olay yerinde inceleme çalışmaları başlatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemelerin ardından poşet içinde bulunan kemiklerin kaç yıllık olduğunu öğrenmek amacıyla, Müze Müdürlüğü’nden uzman personel talep etti. Bulunan kafatası ve kemikleri ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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