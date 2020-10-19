2 kişiyi yaralayıp kaçan saldırgan tutuklandı



Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tartıştığı N.A. (22) ve B.E.Ş.'yi (23) tabancayla vurarak yaralayıp kaçan Özer Konma (37), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Konma, tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Muammer Aksoy Mahallesi 1234 Sokak'taki evde meydana geldi. Özer Konma ile N.A ve B.E.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Konma yanındaki tabancayla N.A ve B.E.Ş.'ye ateş edip, kaçtı. Mermilerin isabet ettiği N.A ve B.E.Ş. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan B.E.Ş.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından Özer Konma'yı yakalamak için çalışma başlatan polis, saldırganın adresini belirledi. Düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanan Konma, suç aletiyle yakalanıp, gözaltına alındı. Konma, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özer Konma, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2020-10-19 20:37:18



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