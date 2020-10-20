Karacasu’dan sevindiren haber 2 günde 5 pozitif vaka iyileşti

Aydın’ın Karacasu ilçesinde pozitif vakalar kritik seviyelere ulaşırken, ilçe genelinde son 48 saatte 5 kişi iyileşti.



Karacasu’da tekrar baş gösteren Korona virüs vakalarında yaşanan artışlar sonrasında ilçe genelinde kritik seviyeye ulaşılırken, sevindiren haberler de gelmeye başladı. Korona virüs ile mücadele kapsamında sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, 2 günde 5 pozitif vakanın iyileştiği öğrenildi. Karacasu Kaymakamlığı tarafından bugüne kadar toplam 32 pozitif vakanın olduğunun belirtildiği açıklamada “Son 48 saat içinde 5 vakamız iyileşirken, vakalarla birlikte 36 temaslı ve 18 temaslı yakını olmak üzere toplam 59 vatandaşımızın da izolasyon süreleri sona ermiştir. 19 Ekim saat 17.00 itibariyle toplam vaka sayımız 32 olup, Yenice Mahallemizden 1 vatandaşımızın PCR testinin pozitif çıkması ile aktif vaka sayımız 9, evlerinde izolasyon altına alınan temaslı sayımız 18, izolasyondaki konut sayımız ise 17 olmuştur. 9 aktif vakanın tedavileri evlerinde sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.



Kaymakam Soley vatandaşları kurallara uymaya davet etti



Vakalar ile ilgili filyasyon çalışmalarının sıkı bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ise “İlçemizde salgına ‘Dur’ diyebilmemiz için, maskesiz olarak dışarı çıkmayıp, maskeyi doğru olarak kullanalım. İlişkilerimizde sosyal mesafeyi koruyup, el hijyenine dikkat edelim. İş yeri ve işletmelerde belirlenen tedbirleri eksiksiz alıp, kurallara uyalım. Gerekli tedbirleri almayanları, kurallara uymayanları uyarıp, gerekirse güvenlik güçlerine bildirelim. İnanıyorum ki, el birliği ile salgının yayılmasını kontrol altına alıp, ilçemizi virüsten kurtaracağız” dedi.



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