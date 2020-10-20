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Karacasu’da yeni kararlar alındı, her kurumdan 3 kişilik ekipler kurulacak

İHA

Karacasu’da yeni kararlar alındı, her kurumdan 3 kişilik ekipler kurulacak

Aydın’ın Karacasu ilçesinde kritik seviyeye gelen koronavirüs vakaları sonrasında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu önemli bir karar daha aldı. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley’in başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve İlçe Salgın Yönetim Kurulu, toplantısında salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına dair takip, denetim, uyarı ekseninde mevcut durum analiz edilerek alınan tedbirler ve yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirildi. Covid19 pandemisi kapsamında ilçe genelinde sıkı tedbirler uygulanmaya devam ederken, alınan yeni karar sonrasında ilçe genelinde gerçekleştirilen korona denetimlerinin daha da sıkılaştırılması ve ilgili birimlerin de katılımıyla denetim ekibinin artırılmasına karar verildi. Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada “Salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi için İlçe Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün takip denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarının sağlanması amacıyla ilçede denetim ekiplerince İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde sürdürülen denetimlerin yanı sıra ilgili kurumlarca ek ekipler kurularak denetim formu doğrultusunda denetlenecek ve tespit edilen aksaklıklar Karacasu Kaymakamlığı’na bildirilecek” ifadelerine yer verildi.

Kurumlar sorumluluk alanlarını denetleyecek
Alınan kararlar kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 3 kişiden oluşan bir Denetim Ekibi aracılığı ile tüm eğitim kurumları her gün denetlenecek. İlçe Müftülüğünce, kurulacak 3 kişiden oluşturulan 3 ayrı Denetim Ekibince her Cuma tüm camiler, hazırlanan Denetim Formu doğrultusunda denetlenecek. Ayrıca tüm camilerde salgının önlenmesi açısından sosyal mesafenin ve maske takmanın öneminin halka anlatılırken, imamlar da kurallara uymayanlar hakkında mümkünse fotoğraflı olarak tutanak tutabilecek. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki tüm gıda mamulü üretilen ve satılan yerlerin oluşturulacak bir Denetim Ekibi aracılığı ile sıklıkla denetlenecek. İlçe Belediye Zabıta Ekipleri de İlçe Emniyet Amirliği ile koordineli olarak ilçe çarşısı ve halkın yoğun olduğu açık alanlarda maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyum denetlenecek.
İlçe genelinde sürekli olarak anons yapılması kararı da alınırken yapılan açıklamada “Gerek belediye gerek kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile ve camilerden her gün kısa aralıklarla, sık sık maske kullanmanın önemi ve fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekillerde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı alanların sık sık havalandırılması gerektiği hususlarında anonslar yapılmasına, yapılacak tüm denetimlerde özellikle doğru maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyma üzerinde titizlikle durulmasına ve kurallara aykırı davranan kişi ve işletmelere de gerekli yaptırımların yapılmasına oy birliği ile karar verildi” ifadeleri yer aldı.

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