Nazilli’de sahte alkolden bir ölüm daha yaşandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sahte alkol kullandığı iddia edilen bir şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İsabeyli Mahallesi’nde sahte alkol kullandığı iddia edilen Süleyman Öcalan (64) dün akşam saatlerinde görme bozukluğu ve diğer rahatsızlıklardan dolayı Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öcalan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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