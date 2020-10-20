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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediye Başkanı Özcan muhtarlarla yemekte buluştu

İHA

Nazilli Belediye Başkanı Özcan muhtarlarla yemekte buluştu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 19 Ekim Muhtar Günü dolayısıyla mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

18 aylık görev süresi boyunca ilçe genelinde yapılan hizmetleri muhtarlarla paylaşan ve önemli açıklamalarda bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “31 Mart 2019 tarihinde Nazilli halkına hizmet etmek için girdiğimiz yarışta birlikte seçildiğimiz değerli muhtarlarım hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada sizlerle beraber olmak, yarınlarda da birlikte olacak olmak benim için çok büyük mutluluk. Gönül ister ki bu projelerimizi inşallah gelecek yıl yayınladığımız gösteriminde daha fazlası olsun. Ancak ilk gün de söylemiştik; Nazillimizin ciddi sorunları var. Bu sorunlardan bir tanesi, öncelikle birlikte hareket edemeyişinden kaynaklanan kaybetmiş olduğu yıllar. Nazilli Belediyesi bir şey yapmak için yola çıktığında üzerine ciddi bir yük binmiş. Bunu da ilan ettik, 102 milyon lira borç yükü vardı. Şikayet etmek, dertlenmek için bunları konuşmuyorum. Ancak geldiğimiz noktada gösterdiğiniz sabırdan dolayı sizlere teşekkür etmek için buradayım” dedi.

"27 milyon lira borç ödedik"

Nazilli’nin borç yükünün 75 milyon liraya düştüğünü müjdeleyen Başkan Özcan, “Bugün itibariyle 27 milyon lira borç ödemişiz. Nazilli Belediyespor’un borcunu yarı yarıya indirdik. Toplamda 110 milyon liralık bir ödeme yaptık. Bu ödemenin içerisinde borçlardan eksiltebildiğimiz rakam 27 milyon lira. İller Bankası’ndan her ay yüzde 38 kesinti yapılıyor. Bizim her ay 3 milyon 800 bin lira maaş ödememiz var. Devletten gelen pay 2 milyon 200 bin lirada kaldığı zaman biz her ay 1 milyon 600 bin lira ekstra para bulmak zorunda kalıyoruz. Bu yatırımların az olmasının sebeplerinden bir tanesi. Çok şükür bu süreç içerisinde o ciddi kristal yapıyı çözdük. Yavaş yavaş da aşağı indireceğiz. Hizmetlerimiz de bundan sonra daha da güçlü bir şekilde artarak gidecek” diye konuştu.

"Kavga değil, hizmet sözü verdik"

Nazilli’nin içinde bulunduğu zorlu süreci birlik ve beraberlik içerisinde aştıklarını ifade eden Özcan, “Aradaki kavgaların hepsini bir tarafa bıraktık. Yereliyle geneliyle birlikte hareket ettik. Hepimiz bu millete hizmet sözü verdik, kavga sözü vermedik. Kavganın, çekişmenin tarafı değiliz. Siyaset yapacak olsaydım ilçe başkanı olarak kalmaya devam ederdim. Ama ben sizlerle beraber Nazilli’ye hizmet etmek istedim. Nazilli’ye kazandıracak çok fazla şey var. Verdiğimiz sözler var” diyerek Nazilli Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerle Nazilli’ye büyük katkı sunduklarını aktardı.

"Ata yadigarı yerler elimizde kalacak"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür eden Özcan, “Bizler alt ve üst yapısıyla şehri beraber değiştireceğiz demiştik. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Nazilli’de yapılacak yatırımlarda ciddi manada destek veriyorlar. Alt yapıyı değiştirdiklerinde biz de üst yapıya başlıyoruz. Köylerimizde bir söz vermiştik. Hiçbir yerimizi satmayacağız ata yadigarı yerler elimizde kalacak demiştik. Satacak pek bir yer de bırakmamışlar. 3 yıl içerisinde 46 milyon liralık yer satmışlar. Ancak sattıkları bu yerlerin hiçbirisinden de artı bir yatırıma dönüşmemiş. Çünkü hesapsız bir harcama ve idare tarzı Nazilli’yi zorlu noktalara getirmiş. Biz hiçbir yeri satmadık, sattırmayacağız” sözlerini kaydetti.

Toplam 14 milyonluk yatırım

18 aylık süre boyunca pek çok zorluk yaşadıklarının altını çizen Başkan Özcan, “Kira gelirlerimizi artırdık. Yüzde 150 zamlı maaş alan personel vardı. Onların zam oranlarını düşürdük. Arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Ciddi fedakarlık gösterdiler. Toplam yaptığımız yol miktarı 45 kilometreyi geçti. Merkez mahalle ve köylerimizde yaptığımız yatırım miktarı 14 milyon lirayı aştı. Önceki dönemden kalan borçlar makul rakamlar olsaydı bugün yapmış olduğumuz yatırımın miktarı 45 milyon lirayı bulacaktı. Bu şehri adım adım dolaşıyorum. Geldiğimizden beri yangın, sel, deprem, salgın gibi hiç kimsenin yaşamadığı zorlukları yaşadık. Bunların hepsi güçlü olmayı ve acil müdahaleyi gerektiriyor. Hiçbir zorlukta sizleri yalnız bırakmadığımıza eminim. Ne zaman bir acil durum söz konusu olsa zamanında yanınızdaydık. Bundan sonra da her zaman yanınızda olacağız. Bir hizmet yarışı var. Bundan dolayı Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, milletvekilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, değerli ekibine, meclis üyelerimize, başkan yardımcılarıma, değerli müdürlerimize ve personellerime, beni sabırla dinleyen değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İki varsınız” dedi.

Başkan Özcan'a teşekkür


Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık ise yaptığı konuşmada, “Demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımızın bu mutlu gününde belediyemizle iş birliği ile ve el ele hep birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bizleri bu özel günümüzde hiçbir zaman yalnız bırakmayan belediye başkanımıza, muhtar arkadaşlarımıza ve onur konuğumuza teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz pandemi sürecinde en zor şartlarda birlik ve beraberlik içinde Nazillimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Başkanımız bizleri unutmadı. Onurla, gururla, gönül gönüle bizimle birlikte her yerde birlikte olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nazilli genelinde hayata geçirilen projelerin anlatıldığı film gösterimi yapıldı. Türk halk müziği eşliğinde akşam yemeği yiyen davetliler, gecenin sonunda Aydın zeybeği oynayarak gönüllerince vakit geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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