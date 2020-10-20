Buharkent'te Korona virüs denetimi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Korona virüs (Kovid19) denetimi gerçekleştirildi.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 9 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Korona virüs ile mücadele sürüyor. İçişleri Bakanlığı genelgeleri kapsamında belirlenen program dahilinde sık sık Korona virüs denetimi ülke genelinde gerçekleştirilirken, bu denetimlerin bir tanesi de Buharkent ilçesinde yapıldı. İş yerleri ve vatandaşları denetleyen ekipler, Korona virüs ile mücadelenin olmazsa olmazları maske, mesafe ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılarda bulundu. Denetimler kapsamında kurallara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara gerekli cezai işlem uygulanırken, kurallara uyanlara da teşekkür edildi.

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