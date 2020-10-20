Kuşadası Körfezi´nde bir ölü deniz canlısı daha bulundu



Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın),(DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, ölü olarak kıyıya vuran deniz canlılarına bir yenisi daha eklendi. Bir haftada 2 yunus, 1 de deniz kaplumbağasının körfezde avlanan trol teknelerinin ağlarına takılıp, boğularak telef olduğu turistik ilçede son olarak `juvenil´ türü bir yeşil deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu.

Kuşadası Sahil Siteleri plajında 19 Ekim Pazartesi sabahı yürüyüş yapanlar, kıyıya vurmuş bir deniz kaplumbağası olduğunu fark edip durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği´ne (EKODOSD) bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve beraberindeki dernek üyeleri bölgeye gidip, ölü deniz kaplumbağasını inceledi. Yapılan incelemede `juvenil´ türü olduğu belirlenen deniz kaplumbağasının vücudunda herhangi bir yara, kesik ve darbe izine rastlanmadı. Telef olan kaplumbağanın körfezde avlanan trol teknelerinin ağlarına takılıp, boğularak öldüğü belirlendi. Kaplumbağadan alınan doku örnekleri, DNA çalışmaları yapılması için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü'ne gönderildi.

DOĞASEVERLER TEDİRGİN OLDU

Kuşadası'nda böylece son bir haftada 2 yunus, 1 `Chelonia Mydas´, 1 de `Juvenil´ türü yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak kıyıya vurdu. Dünyanın en nadir 12 memeli türü arasında gösterilen Akdeniz fokunun da zaman zaman görüldüğü Kuşadası Körfezi'ndeki deniz canlıları ölümü sayısındaki artış doğaseverler arasında tedirginliğe neden oldu.

`YETKİLİLERE BAŞVURACAĞIZ´

Kuşadası Körfezi´nde trol ile avlanan balıkçı teknelerinin daha dikkatli olmaları için yetkililere başvuruda bulunacaklarını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Denizlerimizde insan kaynaklı nedenlerden dolayı son 1 haftada 4 deniz canlısı ölü olarak bulundu. Deniz kaplumbağaları ve yunuslar genelde trol ağları ve paragatlara takılıp boğularak ölüyor. Dünyada bu şekilde avlanan teknelerin hangi kurallara uyması gerektiği ile ilgili birçok uygulama var. Biz de balıkçı teknelerinin bunları yerine getirmesini istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-10-20 15:07:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.