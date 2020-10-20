Evde 13 litre sahte içki ile yakalandı

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Didim ilçesinde düzenlenen operasyonda, 13 litre sahte içki, 55 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan çeşitli aroma ile malzemeler ele geçirildi. Evde bulunan S.N. ise gözaltına alındı.
Aydın´ın Didim ilçesinde polis ekipleri, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışmaların ardından, sahte içki imalatı yaptığı belirlenen S.N.´ye ait eve dün operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 55 litre etil alkol, 13 litre değişik ebatlarda şişelere doldurulmuş sahte rakı, 6 adet küçük şişelerde gliserin, 1 küçük şişe üzüm esansı, 35 adet değişik ebatlarda boş alkollü cam şişe ele geçirildi.
Operasyonda S.N. gözaltına alınırken, hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu´na muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2020-10-20 17:30:23
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