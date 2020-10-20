Sahte alkol can almaya devam ediyor

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Karaova Mahallesi’nde yaşayan Hasan Topal (59) isimli bir kişi öğleden sonra fenalaştı. Alkolden zehirlendiği ileri sürülen kişi ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hasan Topal, hayatını kaybetti. Hasan Topal’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



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