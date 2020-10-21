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Karacasu'da 'Askıda Ekmek' projesi başladı

İHA

Karacasu'da 'Askıda Ekmek' projesi başladı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 'askıda ekmek' kampanyası başlatıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına Karacasu Belediyesi kulak verdi. MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Belediye Meclis Üyesi Erbil Avcı ve MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşen Odabaşı ile projenin ilk ekmeklerini askıya çıkarttı. Başkan İnal, "Bilge liderimiz, Türkmen Beyi Dr. Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla 'askıda ekmek' projemize bugün itibarıyla ilçemiz fırınlarında başladık. Belediye Meclis Üyemiz Erbil Avcı ve Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanımız Gülşen Odabaşı ile birlikte projemiz için ilk ekmekleri askıya çıkardık. İmkanı olmayan vatandaşlarımızın alabilmeleri için imkanı olan vatandaşlarımızı projemize destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

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