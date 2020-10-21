Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı

Geçtiğimiz günlerde bir dizi program için Aydın’a gelen ünlü oyuncular Emre Kınay ve Buket Dereoğlu ile aynı karelerde yer alan Aydınlı muhtar Ünal Aktaş’ın korona virüs testinin pozitif çıkması tedirginliğe neden oldu.

Efeler Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmaları ile yeni bir görünüme bürünen Aydın Boysan Sokağı’nın açılışı, düzenlenen törenle gerçekleşti. Efeler Belediyesi’nin Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında ’İki Bekar’ isimli tiyatro oyununu sahnelemek üzere kente gelen sanatçılar Emre Kınay ve Buket Dereoğlu, HasanefendiRamazanpaşa Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş, siyasi parti temsilcileri ve Efelerli vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a açılış töreninde eşlik etti. Muhtar Aktaş, sokağın yapımında emeği geçen Belediye Başkanı Atay’a çiçek takdim ederek, açılış kurdelesini de sanatçılar ile birlikte kesti.

Başkan Atay ve oyuncular Kınay ve Dereoğlu ile temasta bulunarak aynı karede fotoğraf çektiren HasanefendiRamazanpaşa Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş’ın açılışın ardından yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Hemen tedavi altına alınan muhtar Aktaş ile birlikte açılışa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlarda paniğe neden oldu. Açılışta Aktaş’ın temas ettiği kişilerin karantinaya alınıp alınmayacağı ise merak konusu oldu.

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