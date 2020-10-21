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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tuncel muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Başkan Tuncel muhtarlarla bir araya geldi

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, kahvaltılı toplantıda mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Mahalle muhtarlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan da bulundu.
Muhtarlar Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’e mahallelerine yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak toplantıda yaptığı konuşmada, “Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’e mahallelerimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Muhtarlar ile sürekli halinde diyalog halinde bulunan Başkanımız Levent Tuncel’in muhtarlar günü dolayısıyla gerçekleştirdiği bu toplantıdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.
"Memnuniyet bizleri mutlu ediyor"
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, muhtarlarla buluştuğu toplantıda verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ifade ederek “Öncelikle önceki gün kutladığınız Muhtarlar gününüzü bir kez daha bu vesileyle kutluyorum. 2019 yılında göreve geldiğimizde sizlere bir söz vermiştik, hizmet sözü. Mahallelerimizde vermiş olduğumuz sözleri yüzde 60 yerine getirdik. Kasım ayından itibaren de kalan yüzde 40’lık bölümü bir an önce tamamlayacağız. Yakın zamanda mahallelerimizde bir anket yaptık. Ankette ise mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizden yüzde 70’lik memnuniyet oranını gördük. Muhtarlarımız ile birlikte el ele gelen istekleri bir an önce yerine getireceğiz. Muhtarlarımızın ve halkımızın Söke Belediyemizden duydukları memnuniyet ise bizleri çok mutlu ediyor” dedi.
Doğanbey Muhtarı Serdar Sarıkurt gerçekleşen toplantıda doğum günü sürprizi yaşadı. Doğum günü pastası kesen Sarıkurt, sürprizden dolayı Başkan Tuncel ve muhtar arkadaşlarına teşekkür etti.

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