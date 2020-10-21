Vali Aksoy'dan, Başkan Atay'a iadeyi ziyaret

Aydıın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a iadeyi ziyarette bulundu.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Valiliği görevine başlamasının ardından kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. İlçede yapılan çalışmalar ve projeler hakkında Vali Hüseyin Aksoy’la bilgi alışverişinde bulunan Başkan Atay, inşası devam eden Matematik ve Bilim Parkları projesini maket üzerinden yaptığı anlatımla Vali Aksoy’a tanıttı. Başkan Atay ziyaret nedeniyle memnuniyet duyduğunu ve Vali Hüseyin Aksoy’a nazik ziyareti için teşekkür ettiğini söyledi. Başkan Atay, Vali Aksoy ile uyum içinde çalışacaklarını, her iki devlet kurumunun da birlikte uyum içinde vatandaşa hizmet üreteceğini ifade etti.



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