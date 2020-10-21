'Kumpas' iddiasıyla gözaltına alınan eski rektör serbest kaldı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir´e, bazı internet sitelerine gönderdiği ileri sürülen uygunsuz görüntülerin olduğu video ve ihbar mektubu ile kumpas kurduğu iddiasıyla dün gözaltına alındı. Bircan, ifadesinin ardından aynı gün serbest bırakıldı.

ADÜ eski Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan tarafından, iddiaya göre, ağustos ayında imzasız ihbar mektubu ile birlikte uygunsuz görüntülerin olduğu video, bazı internet sitelerine ulaştırıldı. İnternette birçok siteye servis edilen video üzerine, sosyal medyada, görüntülerdeki kişinin ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Prof. Dr. Aldemir, söz konusu iddiaları yalanladı ve olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli olarak görülen Prof. Dr. Cavit Bircan, Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün evinde gözaltına alındı. Bircan'ın evindeki aramada bulunan cep telefonları, bilgisayar, bellek ve diğer dijital materyallere ise incelenmek üzere el koyuldu. Emniyette hakkındaki suçlamaları reddeden Cavit Bircan, ifadesi alındıktan sonra aynı gün serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2020-10-21 14:56:31



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