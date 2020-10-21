Aydın'da sahte içkiden 8'inci ölüm



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- DENİZLİ'den, Aydın'ın Didim ilçesindeki yakınlarının yanına gelen Hava Özırmak (42), iddiaya göre, arkadaşı Şevket Özgür Yıldıran (48) ile birlikte sahte rakı içti. Bir süre sonra Özırmak evde hayatını kaybederken, Yıdıran ise hastanede yoğun bakıma alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Altınkum Mahallesinde meydana geldi. Denizli´den 2 gün önce Didim'deki yakınlarının yanına gelen Hava Özırmak iddiaya göre Şevket Özgür Yıldıran ile birlikte sahte rakı içti. Bir süre sonra evden ayrılan Yıldıran, nefes almakta güçlük çekince Didim Devlet Hastanesine gitti. Tedavi edilen Yıldıran, yoğun bakıma alındı. Yakınları tarafından evde hareketsiz bulunan Hava Özırmak ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hava Özırmak otopsi için İzmir Adli Tıpa gönderilirken, Yıldıran'ın ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Hava Özırmak´ın ölümüyle Aydın´da sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2020-10-21 20:15:18



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