Nazilli’deki operasyonda 4 adet tabanca ele geçirildi

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 4 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve KOM Grup Amirliğine bağlı ekiplerince bir süredir takip ettikleri üç şahsa yönelik operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda toplam 4 adet tabanca ve bol miktarda mermi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli tahkikata başlandı.

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