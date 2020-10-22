Didim'de Zabıta Müdürü, tartıştığı pazarcı tarafından bıçaklandı (2)

PAZARCIYMIŞ
Aydın'da, halk pazarındaki denetim sırasında Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun (44) tartıştığı kişi tarafından bıçaklanması olayına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Didim Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Hacıfettahoğlu, polise ifade verdi. Hacıfettahoğlu, ifadesinde tartıştığı kişinin pazarcı olduğunu belirtti.
ÖNCE EŞİ BIÇAKLAMAYA ÇALIŞMIŞ
Zabıta müdürü ifadesinde, ilk önce tartıştığı kadın pazarcı K.T. tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını bu sırada kendini koruduğunu, K.T. bıçaklayamayınca eşi B.T.'nin bıçakladığını söylediği öğrenildi.
YAKALANDILAR
Hacıfettahoğlu'nun verdiği ifadenin ardından polis ekipleni, pazarcı olduğu öğrenilen çifti yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK
2020-10-22 00:04:34
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