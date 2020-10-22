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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Germencik Belediye Başkanı Öndeş, muhtarlarla buluştu

İHA

Germencik Belediye Başkanı Öndeş, muhtarlarla buluştu

Germencik Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenen muhtarlar toplantısında mahalle muhtarları görüş ve taleplerini ilettiler.

Toplantıya Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş, ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Serdar Özmen başta olmak üzere büyükşehir ve Germencik belediyesinden birim amirleri ile muhtarlar katıldı. Oldukça verimli bir toplantı olduğunu kaydeden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, koordinasyon ve uyumdan bahsederek çalışmaların kısa zamanda yapılacağını söyledi. Muhtarlara katılımları için teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş ise bu toplantıların mahallelerde yaşanan sorunların doğrudan çözümü, talep ve beklentileri karşılayacak hizmetlerin hızlı ve kısa sürede gelmesi için yapıldığını ifade etti. Altıntaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun selamlarını ileterek, Germencik’in hizmet ve yatırımların odağı olacağını da sözlerine ekledi. Pandemi tedbirleri sebebiyle mahalleleri 3 gruba ayrıldığını, Pazartesi ve Salı Günü devam edecek toplantıda da diğer muhtarlarla bir araya gelineceği ifade edildi.

Düzenlenen muhtarlar toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş işbirliği ve uyum vurgusu yaptı. Öndeş, “Germencik Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve işbirliği içinde çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun desteğiyle halka dokunan, kalıcı, sürdürülebilir hizmetler devam edecek. Üç kısım olarak planladığımız ve bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz muhtarlar toplantısı ile muhtarlarımızın görüş ve taleplerini dinledik. Bu talepleri hızlıca yerine getirmek için Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilimiz Barış Altıntaş, ASKİ Genel Müdürümüz Hakan Olkaç, Fen İşleri Daire Başkanımız Ufuk Serdar Özmen’in katılımlarıyla oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Pandemi dolayısıyla kalabalık olmaması açısından mahallelerimizi 3 gruba ayırdık ve bugün ilk toplantıyı gerçekleştirdik. Diğer grup muhtarlarımızla önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü bir araya gelecek istek ve beklentilerini dinleyeceğiz” dedi.

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