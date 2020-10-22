Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Dağyeni Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.



Germencik Kaymakamı Ayhan Işık Dağyeni Mahallesi'nde kurum müdürleri, Mahalle Muhtarı Hüseyin Efe ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinleyen Kaymakam Işık, imkanlar dahilinde taleplerin karşılanacağını ifade etti. İlçedeki kurumların çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Işık, halkla buluşma toplantılarının devam edeceğini ve kaymakamlığın kapılarının vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu belirtti.



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