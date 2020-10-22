13 yaşındaki kız çocuğuna 'aşk mektubu' yazan kırtasiyeci tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

13 yaşındaki kız çocuğuna 'aşk mektubu' yazan kırtasiyeci tutuklandı

DHA

13 yaşındaki kız çocuğuna 'aşk mektubu' yazan kırtasiyeci tutuklandı


Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Didim ilçesinde 13 yaşındaki kız
çocuğuna aşk mektubu yazıp, veren kırtasiyeci Erkan G. (61), 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
Efeler Mahallesi'ndeki bir okulun karşısında kırtasiye işleten Erkan G., iddiaya göre, geçen salı günü kız çocuğuna `Bi'tanem´ başlığıyla yazılı mektubu verdi. Kız çocuğu ağlayarak, durumu ablasına anlattı. Abla da mektupla polise giderek, Erkan G.´den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Erkan G. polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ortaya çıkması üzerine diğer öğrenci velileri de tedirginlik yaşarken, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Erkan G., 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
'YA BEN ÇOK ERKEN GELDİM DÜNYAYA YA DA SEN GEÇ KALDIN'
Erkan G. `Bi'tanem´ diyerek başladığı mektubunun bir bölümü şöyle:
"Artık daha fazla acı çekmek istemiyorum. Eğer bana sevgin bittiyse lütfen cevap yazma. Eğer bir cevap yazmazsan her şeyin bittiğini anlayacağım. Sana söz veriyorum bitanem göz göze bile gelmeyeceğiz. Yok, eğer hala seviyorsan o zaman bunu belli edecek gibi davran. Çünkü sen artık seni düşünmekten ve seni beklemekten yoruldum. Biraz zor ama bir gün büyür sevgiyi anlarsın. Daha söyleyecek o kadar çok sözüm varki, daha sayfalar dolusu yazarım.  Eğer sen 17-18 yaşlarında olsaydın.  Seninle evlenmekten başka hiç bir şey düşünemezdim. Fakat ya ben çok erken geldim dünyaya ya da sen geç kaldın. Hadi kalbin anlamıyor beni gözlerinde mi görmüyor ne kadar zayıfladım her gün eriyorum. Tabiî ki bu da senin umurunda değildir. Buna da teşekkürler.''DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2020-10-22 12:05:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Divli, okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Divli, okulları ziyaret ederek öğrencilerle ...
Kaymakam Işık, Dağyeni Mahallesi'nde halkla buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Işık, Dağyeni Mahallesi'nde halkla buluştu
MHP Aydın İl Başkanlığı’ndan ‘askıda ekmek’ projesine destek
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanlığı’ndan ‘askıda ekmek’ projesine ...
Köşk’teki yangında 300 paket saman zarar gördü
YEREL HABERLER Köşk’teki yangında 300 paket saman zarar gördü
Uzlaşmaya gittiler, cezadan kurtuldular
YEREL HABERLER Uzlaşmaya gittiler, cezadan kurtuldular
Germencik Belediye Başkanı Öndeş, muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Germencik Belediye Başkanı Öndeş, muhtarlarla buluştu
Emekli Başsavcı Necdet Bayraktaroğlu Rektör Aldemir’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Emekli Başsavcı Necdet Bayraktaroğlu Rektör Aldemir’i ...
20 bin lira değerinde sahte para ele geçirildi
YEREL HABERLER 20 bin lira değerinde sahte para ele geçirildi
Sağlık Bakanı Koca; “Aydın’da vaka sayıları artıyor”
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca; “Aydın’da vaka sayıları artıyor”
Narenciye üreticilerine 5 milyonluk Acil Destek Ödeneği
YEREL HABERLER Narenciye üreticilerine 5 milyonluk Acil Destek ...
Aydın’da silahlı saldırı, otopark olarak kullanılan arsada kurşunlanan şahıs hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Aydın’da silahlı saldırı, otopark olarak kullanılan ...
Didim'de Zabıta Müdürü, tartıştığı pazarcı tarafından bıçaklandı (2)
YEREL HABERLER Didim'de Zabıta Müdürü, tartıştığı pazarcı tarafından ...
Nazilli’de kumar operasyonu
YEREL HABERLER Nazilli’de kumar operasyonu
13 yaşındaki kıza mektup yazan şahıs cinsel istismardan tutuklandı
YEREL HABERLER 13 yaşındaki kıza mektup yazan şahıs cinsel ...
Nazilli’deki operasyonda 4 adet tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Nazilli’deki operasyonda 4 adet tabanca ele geçirildi
Aydın’da bir araç seyir halinde alev aldı
YEREL HABERLER Aydın’da bir araç seyir halinde alev aldı
Aydın'da sahte içkiden 8'inci ölüm
YEREL HABERLER Aydın'da sahte içkiden 8'inci ölüm
Unutulan pasta paketi, panik oluşturdu
YEREL HABERLER Unutulan pasta paketi, panik oluşturdu
Başkan Atay, gazetecileri unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Atay, gazetecileri unutmadı
Aydınlı iş adamı Rıdvan Eşin’den, Mücahit Avcı’ya suç duyurusu “Bu paylaşımlar saldırı niteliği taşımaktadır”
YEREL HABERLER Aydınlı iş adamı Rıdvan Eşin’den, Mücahit Avcı’ya suç ...
Başkan Atabay, zabıta müdürüne yapılan saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER Başkan Atabay, zabıta müdürüne yapılan saldırıyı ...
Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 18 ayda 3115 hayvan misafir edildi
YEREL HABERLER Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 18 ayda ...
Seyyar satıcı, zabıta müdürünü göğsünden bıçakladı
YEREL HABERLER Seyyar satıcı, zabıta müdürünü göğsünden bıçakladı
Avukat Ertuğrul, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Avukat Ertuğrul, son yolculuğuna uğurlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X