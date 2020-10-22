Didim´de zabıta müdürünü bıçakla yaralayan çift tutuklandı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN´ın Didim ilçesinde, iddiaya göre, halk pazarında izinsiz sergi açmaya çalıştıkları için kendilerine engel olmak isteyen Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu´na (44) bıçakla saldırıp, göğsünden yaralayan seyyar satıcı Bayram Tang (38) ve eşi Kudret Tang (35) polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İlçede seyyar satıcılık yapan Bayram Tang ve eşi Kudret Tang, dün saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle´deki halk pazarında, iddiaya göre izinsiz sergi açmak istedi. Bu sırada pazarda denetim yapan Didim Belediyesi zabıta ekipleri, çifti engellemek isteyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Bayram Tang'ın eşi Kudret Tang, elindeki meyve bıçağıyla Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu´na saldırdı. Araya giren diğer zabıta memurları Kudret Tang´ın elindeki meyve bıçağını almak için uğraşsa da başarılı olamadı. Bu sırada gelen polis ekipleri, kadının elindeki bıçağı güçlükle aldı. Ancak bu sırada eşi Bayram Tang, Zabıta Müdürü Hacıfettahoğlu´na saldırıp, bıçakla göğsünden yaraladı. Hacıfettahoğlu, Didim Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Bayram Tang ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis, Bayram Tang ve eşini gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Tang çifti, tutuklandı.

ZABITA MÜDÜRÜ: `GÖREVİMİN BAŞINDAYIM´

Tedavisinin ardından aynı gün taburcu edilen Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtip, "Daha önce de seyyar satıcılık yapan bu çiftle tartışmalarımız olmuştu. Olay günü önce Kudret Tang bıçakla saldırdı. Ancak, polisler engel oldu. Ardından eşi beni göğsümden bıçakla sağ göğsümden yaraladı. Şu an görevimin başındayım. Kaldığımız yerden görevimize devam edeceğiz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2020-10-22 14:43:08



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