Tek eliyle kullandığı traktörün devrilmesiyle öldü



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Söke ilçesinde, sağ kolu dirsek hizasından kesili olan Şakir Özen (68) tek eliyle kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşımını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında , Söke´nin kırsal Yenidoğan Mahallesi´nde meydana geldi. Traktörü ile kendisine ait zeytin bahçesinde giden Şakir Özen, engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybedip, devrilen aracın altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Özen´in sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

43 YIL ÖNCE AV KAZASI SONRASI KOLUNU KAYBETTİ

Genç yaşlardan beri avcılık merakı olan ve 43 yıl önce avda yaşadığı bir kaza sonucu sağ kolu dirsek hizasından kesildiği için traktörü tek elle kullandığı öğrenilen Özen´in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özen´in ölümü yakınlarını yasa boğdu. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN

2020-10-22 15:35:18



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