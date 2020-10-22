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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Yeşil Mahalle, Büyükşehir’in projesi ile taşkınlardan korunacak

İHA

Nazilli Yeşil Mahalle, Büyükşehir’in projesi ile taşkınlardan korunacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de altyapı yatırımlarına devam ediyor. ASKİ ekipleri ilçenin en büyük mahallelerinden olan Yeşil Mahalle'de 1 milyon 600 bin liralık projeyi hayata geçirdi. Yaklaşık 4 ayda tamamlanacak olan altyapı projesiyle birlikte yoğun yağışlarda meydana gelebilecek olası su taşkınlarının önüne geçilecek.
ASKİ ekipleri, başta 809 Sokak olmak üzere yaklaşık bin metre yağmur suyu hattı yapımını gerçekleştirecek. Betonarme boru ve menfez ile yapılacak altyapıyla kuvvetli yağışların getirdiği sular Dereköy Çayı'na deşarj edilecek.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşil Mahalle'de başlatılan altyapı çalışmasını Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hakan Olkaç, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Serdar Özmen ve Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk yerinde takip etti.
“Muhtar Öztürk’ten Çerçioğlu’na teşekkür”
Çalışmadan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, "Mahallemiz Nazilli'nin en büyük mahallelerinden biri. Mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'ndan taleplerimiz oldu. Özlem başkanımızın talimatlarıyla daire başkanları mahallemize geldi ve proje hazırladı. Bugün itibarıyla da çalışmalar başladı. Özlem Başkan'a ve ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
“1 milyon 600 bin liralık yatırım”
Nazilli Devlet Hastanesi'nin Yeşil Mahalle'ye taşınmasıyla birlikte nüfus artışı ve yapılaşmanın arttığını hatırlatan muhtar Şenol Öztürk, "8 aylık yapım işi için 1 milyon 600 bin liralık yatırım yapılacak. Bu, bir mahalle için çok ciddi bir hizmet. Büyükşehir Belediyesi'nin özverili çalışması ile 4 ay gibi bir sürede tamamlanması planlanıyor. Hava şartlarının uygun olması halinde projenin kısa sürede tamamlanacağına inanıyorum. Yağmur suyunun Nazilli Devlet Hastanesi'nden DenizliAydın Karayolu'na kadar olan bölgede yaşatabileceği su baskınları önlenmiş olacak. Çalışma Yeşil Mahalle'nin yanı sıra Yeşilyurt Mahallemizin de belli bir kısmını da kapsıyor. Bu bölgede yapılacak olan çalışma ile yağmur suyu, Dereköy Çayı'na deşarj edilerek olası su baskınları önlenecek" diye konuştu.

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