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Didim'de zabıta müdürünü bıçakla yaralayan çift tutuklandı (2)

DHA

Didim'de zabıta müdürünü bıçakla yaralayan çift tutuklandı (2)


ZABITA MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA
Aydın'ın Didim ilçesinde, Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, halk pazarında izinsiz sergi açmaya çalışan çifte engel olduğu gerekçesiyle bıçaklı saldırıya uğradı. Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, olay sonrasında açıklamada bulundu. Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İlçemiz pazarında seyyar satıcılık yapan Bayram Tang ve eşi Kudret Tang daha öncede izinsiz sergi açtıkları için benzer sıkıntılardan dolayı bize husumet beslemişler. Dün de önce Kudret Tang üzerime bıçakla saldırdı başaramayınca eşi Bayram Tang arbede sırasında bıçağı sallayarak kendimi savunmama rağmen vatandaşların arasında sıyrılarak göğsümden bıçakladı. Sağ göğsümden yara aldım, şu anda iyiyim ve görevimin başındayım. Daha önce de bunlar beni öldürmekle tehdit ettiler. Makam odamda bana ağır ithamlarda bulundular. Kendilerine seyyar olarak faaliyetlerine müsaade etmediğimiz süre içinde bana husumet beslediler. Bu kişinin de arkasında kimlerin olduğunu tahmin ediyoruz. Bunu da kamuoyunun taktirine bırakıyoruz. Kendisi Pazar yerindeki yerlerinin iptal edildiğini iddia etmektedir. Biz de kendi sistemlerimizden tekrar tekrar kontrol ettiğimizde bu kişilerin pazar yerinde yeri olmadığı gibi, iptal etme söz konusu değildir. Kendisi ve eşi şahsıma ve kurumuma husumet beslemesi nedeni ile eşi ile planladığı olayla bu olumsuzluğu meydana getirmek için bizlere de böyle bir durum yaşattı."   Bahattin ALBAYRAK/DİDİM, (Aydın), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK
2020-10-22 20:58:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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